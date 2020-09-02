Класс школы №13 Ярославля отправлен на дистанционное обучение

Дистант продлится как минимум 14 дней Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Один из старших классов школы №13 Ярославля отправлен на дистанционное обучение, сообщает правительство региона. По поступившей информации, тест одного из учеников показал положительный результат на коронавирус.

- В школе оперативно установили круг людей, которые находились в контакте с заболевшим старшеклассником, - сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Меры, принятые в образовательном учреждении, - ступенчатое расписание, разные входы в школу, отдельные помещения для каждого класса – позволили свести до минимума количество контактов с остальными учителями и школьниками. Но, по предписанию Роспотребнадзора, 28 одноклассников заболевшего и учитель переведены на дистанционное обучение.

Оно продлится как минимум 14 дней. К очному режиму работы и учебы педагог и ученики смогут приступить после заключения врача и отрицательном исследовании на COVID-19.