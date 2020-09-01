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В Дзержинском районе Ярославля поставят остановку, которую очень просят брагинцы

Расстояние между ближайшими остановочными комплексами слишком большое
Полина ВачнадзеПолинаВачнадзе
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Расстояние между ближайшими остановочными комплексами слишком большое

Расстояние между ближайшими остановочными комплексами слишком большое

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время приема граждан мэром Ярославля Владимиром Волковым, брагинцы попросили сделать в районе еще один остановочный комплекс. По словам жительницы дома на улице Александра Невского Марины Васильевой, маршрутки №90 и №90с делают остановку только на «Пельменной». И если ехать в направлении Заволги, то остановка есть, а если обратно, то водители проезжают мимо.

- Приходится доезжать до «Пельменной» и идти пешком назад к своему дому, - пояснила Марина Васильева.

Мэр пообещал, что остановка будет недалеко от школы №27. Поставить ее должны к концу октября.

Глава города проводит личные приемы раз в месяц, правда, многие ярославцы жалуются, что попасть на них очень трудно. Свои обращения также можно направить по электронной почте, консультации проводятся по телефонам 40-47-92, 40-47-93, 40-40-76, 40-47-96.