В Ярославле эвакуировали людей из «Альтаира»

Сотрудники и посетили самостоятельно покинули ТЦ до прибытия пожарных. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" во ВКонтакте

Инцидент произошел сегодня, 31 августа. В социальных сетях появились кадры, на которых запечатлена толпа людей и пожарные машины.

Пользователи сетей, не увидев на фотографиях дыма, предположили, что причиной эвакуации стали учения. Однако данная версия не подтвердилась. Оказалось, что в торговом центре сработала пожарная сигнализация. К тому времени, когда расчеты МЧС прибыли на место, сотрудники и посетили уже самостоятельно покинули «Альтаир».

К счастью, тревога оказалась ложной. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области, специалисты ведомства все проверили, убедились в том, что людям ничего не угрожает, и уехали.