Мэрия Ярославля будет возить детей из взорвавшегося дома в школы

Для детей выделено три автобуса Фото: Мэрия Ярославля

Ярославцы, которые после взрыва дома на улице Батова сейчас живут в гостинице «Которосль», попросили городские власти помочь детям с проездом до мест обучения.

Городская администрация выделила три автобуса, которые будут возить ребят до администрации Дзержинского района и обратно. Один предназначен для дошкольников и их родителей, два – для школьников.

- Довозить будем именно до администрации, так как дом, в котором произошел взрыв, находится очень близко, - пояснили заместитель мэра по социальной политике Елена Новик.

Кроме того, по просьбе родителей, трое учеников переведены в школу №1, а трое малышей – в детский сад, который находится рядом с местом временного пребывания.