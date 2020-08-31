В Ярославле двоих детей забрали у нерадивой матери

Ребята уехали жить к отцу. ФОТО: пресс-служба УФССП по Ярославской области

В Ярославле двоих детей 12 и 8 лет забрали у матери и передали на воспитание отцу. Такое решение принял суд, а судебные приставы помогли его исполнить.

После развода родителей мальчики остались жить с матерью, однако женщина стала игнорировать свои родительские обязанности. Например, ребята больше полугода не ходили в школу. Обеспокоенный отец обратился в суд, тот ограничил мать в ее родительских правах и определил место жительства детей с отцом.

Мужчина в сопровождении приставов и уполномоченного по правам ребенка в регионе пришел домой к своей бывшей жене. Ей объяснили, что скандал ни к чему, это может негативно отразиться на психологическом состоянии детей и возбуждению административного производства за неисполнение судебного решения.

- Тогда мать не стала чинить препятствий и отдала сыновей. Сейчас отец занимается их подготовкой к школе, - сказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.