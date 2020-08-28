Двоих ярославцев будут судить за незаконный бизнес

За свое желание заработать предприимчивым мужчинам придется ответить перед законом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершилось расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Ярославля. Мужчины обвиняются в незаконной предпринимательской деятельности.

- Установили, что в январе этого года ярославцы приобрели немаркированную табачную продукцию на сумму свыше одного миллиона рублей, а затем сбывали ее жителям региона, - рассказали в пресс-службе СК России по Ярославской области.

Теперь за свое желание заработать предприимчивым мужчинам придется ответить перед законом. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Отметим, что один из обвиняемых является бывшим сотрудником правоохранительных органов.