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Двоих ярославцев будут судить за незаконный бизнес

Один из обвиняемых - бывший сотрудник правоохранительных органов
Светлана КрутиковаСветланаКрутикова
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За свое желание заработать предприимчивым мужчинам придется ответить перед законом

За свое желание заработать предприимчивым мужчинам придется ответить перед законом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершилось расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Ярославля. Мужчины обвиняются в незаконной предпринимательской деятельности.

- Установили, что в январе этого года ярославцы приобрели немаркированную табачную продукцию на сумму свыше одного миллиона рублей, а затем сбывали ее жителям региона, - рассказали в пресс-службе СК России по Ярославской области.

Теперь за свое желание заработать предприимчивым мужчинам придется ответить перед законом. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Отметим, что один из обвиняемых является бывшим сотрудником правоохранительных органов.

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