Ярославна перевела мошенникам 12,5 тысяч. Долларов Фото: Евгения ГУСЕВА

Собственно, в схеме развода доверчивых ярославцев не появилось ничего нового. Вот только российские рубли сменились зарубежной валютой. Но вряд ли это сильно расстроило мошенников.

А вот ярославну явно огорчило. Сама, своими руками, женщина отдала преступникам накопления. В первый день она перевела на «безопасный» счет 5000 долларов, во второй день – еще 7500. За сутки, во время которых она «спасала» свои деньги, ей, видимо, даже не пришло в голову обратиться в банк. По данному факту полицейскими сейчас проводится проверка, сообщает пресс-служба ведомства.

Полиция призывает не доверять звонкам от незнакомых людей, как бы они не представлялись. Если поступает подобный звонок, сразу нажмите отбой. Никаких «безопасных» счетов не существует. Ни в коем случае не переводите деньги, какие бы предлоги не назывались.