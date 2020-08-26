Ярославские спасатели предупреждают о дожде и сильном ветре

Дождливо будет весь день Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 26 августа, в Ярославской области будет пасмурно. Дожди, а местами даже и грозы, ожидаются во всех районах региона. Юго-западный ветер усилится до 13-18 метров в секунду. Вечером тише не станет, такая непогода будет сохраняться, предупреждает ГУ МЧС по Ярославской области.

Из-за ухудшения погодных условий прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества ДТП, повреждением и обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ. Возможны обрушения слабо укрепленных конструкций и крыш, поэтому будьте осторожны.