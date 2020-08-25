В Ростове Великом отменили «Последний день лета»

В этом году ярмарки не будет. ФОТО: музей-заповедник "Ростовский кремль"

Из-за продления запрета на проведение массовых мероприятий в Ярославской области, Ростовский кремль принял решение отказаться от традиционной ярмарки «Последний день лета».

Она должна была пройти на территории музея-заповедника 29 августа, но в полном масштабе не состоится. Правда, как и планировалось ранее, ростовский духовой оркестр все же совершит свой последний парад по кремлю и улицам города.

Традиция провожать лето ярмаркой довольно молодая, зародилась она лишь в прошлом году. Но для местных жителей это была хорошая возможность показать результат своей сельскохозяйственной деятельности.