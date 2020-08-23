В Ярославле созданы пункты приема помощи для пострадавших при взрыве газа

Прошла встреча с жильцами пострадавшего дома Фото: Мэрия Ярославля

Во всех районах Ярославля организованы пункты приема благотворительной помощи для пострадавших при взрыве газа в доме на улице Батова. Принести вещи, одежду и другие необходимые предметы можно по следующим адресам:

- Фрунзенский район: Московский проспект, дом №107; - Красноперекопский район: Московский проспект, дом 92; - Кировский и Ленинский районы: улица Советская, дом 80; - Заволжский район: проспект Авиаторов, дом №74а; ДК «Гамма», улица Спартаковская, дом №7; ДК «Энергетик», улица Клубная, дом №19; - Дзержинский район: Ленинградский проспект, дом №50.

Как сообщил директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда Ярославля Сергей Ивченко, жители 12 квартир, тех, что не подлежат восстановлению, получат компенсации. На первоочередные нужды будет выплачено 10742 рубля.