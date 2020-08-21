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В Ярославской области осудили сатаниста

Второй срок он получил, уже отбывая наказание за разбой
Полина ВачнадзеПолинаВачнадзе
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Второй срок мужчина получил, уже отбывая наказание за разбой

Второй срок мужчина получил, уже отбывая наказание за разбой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вступил в силу приговор Рыбинского городского суда в отношении жителя области, который в настоящее время отбывает наказание в местной колонии №12. Суд признал мужчину виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Он призывал сжигать церкви и уничтожать людей определенных национальностей.

- Осужденный являлся приверженцем сатанизма и радикальной националистической идеологии. Через Интернет он публично призывал людей к экстремизму, - пояснили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

Во время расследования уголовного дела, рыбинец полностью признал свою вину и раскаялся. За это преступление ему было назначено два года лишения свободы в колонии строгого режима. С учетом срока за разбой, который мужчина сейчас отбывает, в общей сложности он проведет за решеткой 11 лет.

Криминал