В Ярославской области подорожали соль и мясо

Об очередном изменении цен на продукты в регионе рассказали в Ярославльстате. ФОТО: Ярославльстат

Об очередном изменении цен на продукты в регионе рассказали в Ярославльстате. За неделю с 10 по 17 августа больше всего подорожали соль – на 1,5%, карамель – на 1%, а также свинина и говядина – по 0,9% соответственно. Слегка выросли в цене колбасы, мясные консервы, сметана и сыры.

Но есть продукты, цены на которые снизились. Например, на 13% подешевел картофель, на 6,6% - капуста и яблоки, на 6,4% - репчатый лук. Подешевели сосиски, макаронные изделия, чай и крупа.

По данным Ярославльстата, цены на бензин за неделю остались неизменными.