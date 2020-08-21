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Происшествия

Пьяная мать – горе в семье. В Рыбинске нетрезвая женщина напала на полицейских

Ей грозит до 5 лет лишения свободы
Полина ВачнадзеПолинаВачнадзе
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Правоохранители вышли в рейд по пляжам города

Правоохранители вышли в рейд по пляжам города

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Рыбинске полицейские пострадали от рук нетрезвой женщины. Правоохранители вышли в рейд по пляжам города и на одном из них заметили нетрезвую женщину с 10-летней дочерью.

Отдыхающей сделали справедливое замечание на тему, что она в таком состоянии может не уследить за ребенком и случится трагедия, но вместо благодарности полицейские получили ушат оскорблений в свой адрес. Одними словесными помоями не обошлось и пьяная мать набросилась на сотрудников правопорядка.

Теперь за рукоприкладство и оскорбления женщине придется ответить по всей строгости закона. Возбуждено уголовное дело, скоро его будут рассматривать в суде. Жительнице Рыбинска грозит до 5 лет лишения свободы.

Криминал