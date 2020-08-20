В Рыбинске у супружеской пары арестовали счет за уже погашенный кредит

У супружеской пары арестовали счет за уже погашенный кредит и продолжали снимать деньги Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В непростой ситуации оказалась супружеская пара из Рыбинска. Банковский счет женщины арестовали, чтобы списать с него деньги в счет погашения кредита. Однако кредит на момент ареста был уже погашен. Семья, в которой растут двое детей, осталась практически без средств к существованию. При этом супруги заметили, что со счета продолжают списывать деньги.

Мужчина позвонил в службу судебных приставов. У рыбинца потребовали справку из банка, подтверждающую, что кредит погашен. Банк, в свою очередь, порекомендовал своему клиенту самостоятельно решить вопрос с приставами. Вот только сделать этого мужчина на тот момент не мог. У него и супруги выявили коронавирус, супружеская пара находилась на обязательной изоляции.

Спустя некоторое время необходимые документы оказались у судебных приставов. Однако арест со счета женщины так и не сняли. Тогда семья обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Ярославской области.

- В службу судебных приставов направили запрос с просьбой провести проверку по указанным фактам и снять арест со счета. Региональное УФССП провело проверку и сообщило, что документы о погашении кредита из банка получены, исполнительное производство в отношении мужчины прекращено, - сообщили в аппарате уполномоченного.