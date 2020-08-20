В Ярославскую область передали 18 машин скорой помощи класса «С»

До конца года регион получит еще 28 автомобилей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Здравоохранение» поступили 18 машин скорой помощи класса «С». Они переданы станции скорой помощи и центру медицины катастроф.

- Автомобили оснащены современным медицинским оборудованием, которое позволяет оказывать экстренную медицинскую помощь и скорую медицинскую помощь взрослым и детям, - сказала заведующая центральной подстанцией «Скорой помощи» Марина Хамицкая.

Сейчас в регионе работает 270 машин скорой помощи. До конца года регион получит еще 28 автомобилей.