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Здоровье

В Ярославскую область передали 18 машин скорой помощи класса «С»

Они оснащены современным медоборудованием
Полина ВачнадзеПолинаВачнадзе
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До конца года регион получит еще 28 автомобилей

До конца года регион получит еще 28 автомобилей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Здравоохранение» поступили 18 машин скорой помощи класса «С». Они переданы станции скорой помощи и центру медицины катастроф.

- Автомобили оснащены современным медицинским оборудованием, которое позволяет оказывать экстренную медицинскую помощь и скорую медицинскую помощь взрослым и детям, - сказала заведующая центральной подстанцией «Скорой помощи» Марина Хамицкая.

Сейчас в регионе работает 270 машин скорой помощи. До конца года регион получит еще 28 автомобилей.

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