В Ярославской области ремонтируют участок дороги Борисоглебский - Зачатье

Завершить работы планируют в первой декаде сентября Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области ремонтируют еще один участок дороги. Речь идет о трассе Борисоглебский - Зачатье. В порядок приведут 15 километров дорожного полотна, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На объекте обустроят 36 съездов с дороги и 15 остановочных площадок, установят восемь железобетонных павильонов, заменят дорожные знаки, нанесут новую разметку. Завершить работы планируют в первой декаде сентября.

По словам директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгения Моисеева, до конца августа в регионе отремонтируют еще несколько участков дорог.