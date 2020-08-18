В Ярославской области отремонтировали часть дороги до Туношны

В Ярославской области завершили ремонт дороги Туношна – Бурмакино Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области завершили ремонт дороги Туношна – Бурмакино – от станции Лютово до границы с Некрасовским районом. Эта трасса востребован ау ярославцев, здесь идет большой поток как легковых, так и грузовых машин, налажено автобусное сообщение.

На дороге сняли старый асфальт, после этого уложили выравнивающий, нижний и верхний слои. Гарантия на качество у подрядчика составляет 7 лет. Посадочные площадки оборудовали заездными карманами с переходно-скоростными полосами, металлические павильоны заменили на железобетонные, сделали тротуары. Кроме того, здесь отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочины, заменили дорожные знаки и нанесли разметку.

- Из 20 дорог по нацпроекту отремонтированы 12, еще две находятся в завершающей стадии. Остается капиталоемкие и протяженные объекты, работы на них продолжаются, - сказал директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев.