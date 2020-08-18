Житель Рыбинска, обокравший собственную мать, отправится в колонию

Рыбинца приговорили к двум годам колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

39-летнего жителя Рыбинска признали виновным в краже. Мужчина обокрал собственную мать.

В суде установили, что в апреле этого года обвиняемый вынес из квартиры своей 65-летней матери бытовую технику и продал ее. Деньги рыбинец, естественно, потратил на себя. Ущерб, причиненный пенсионерке, составил более 24 тысяч рублей.

- Причиненный ущерб мужчине не возместил. На суде обвиняемый пояснил, что денег у него нет, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Рыбинца признали виновным. Ближайшие два года нерадивому сыну придется провести в колонии строгого режима. Отметим, что ранее мужчина уже был неоднократно судим.