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Рыбинский «парфюмер» украл из магазина 14 флаконов духов

Вор хотел продать похищенное, но не успел
Светлана КрутиковаСветланаКрутикова
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Рыбинец хотел продать похищенный парфюм

Рыбинец хотел продать похищенный парфюм

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники одного из магазинов в Рыбинске обратились с заявлением в полицию. Ночью неизвестный разбил витринное стекло, проник в торговый зал и украл 14 упаковок парфюма. Ущерб составил более 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 43-летнего местного жителя. Мужчина во всем признался и пояснил, что хотел продать похищенное. Однако планам вора сбыться было не суждено, правоохранители изъяли украденную продукцию.

На рыбинца завели уголовное дело по статье «Кража». Ранее мужчина уже был судим.

Криминал