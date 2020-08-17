Рыбинский «парфюмер» украл из магазина 14 флаконов духов

Рыбинец хотел продать похищенный парфюм Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники одного из магазинов в Рыбинске обратились с заявлением в полицию. Ночью неизвестный разбил витринное стекло, проник в торговый зал и украл 14 упаковок парфюма. Ущерб составил более 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 43-летнего местного жителя. Мужчина во всем признался и пояснил, что хотел продать похищенное. Однако планам вора сбыться было не суждено, правоохранители изъяли украденную продукцию.

На рыбинца завели уголовное дело по статье «Кража». Ранее мужчина уже был судим.