19 тысяч ярославцев попросили помочь им с погашением кредитов Фото: Анастасия Черникова

Как сообщает региональное отделение Банка России, за последние три недели еще тысяча жителей Ярославской области обратились в банки за помощью в погашении кредитов. Всего в период пандемии заявки подали 19 тысяч ярославцев, из них одобрено 12,2 тысяч на общую сумму почти в 4,5 миллиарда рублей.

В результате 15% из тех, кто пришел за помощью, ушли на кредитные каникулы, 85% - согласовали новые условия договоров с боле доступными для погашения суммами. Реструктуризация одобрена для более чем тысячи предприятий на кредиты свыше 7 миллиардов.

У ярославского бизнеса популярностью пользуется кредит под 2%, которые выдается при соблюдении ряда условий. На другой вид финансовой помощи – кредит под 0% на поддержку занятости – на начало августа местными предприятиями подано 1140 заявок, одобрено 743 на сумму в 973 миллиона рублей.