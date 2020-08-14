В Ярославской области 90 детей-сирот получили квартиры Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области за последние полгода 90 детей-сирот получили квартиры. Правда, пока – по договору найма, но спустя этот срок, если не было нарушений, квартиру можно переоформить в собственность. Если семья все еще нуждается в поддержке, договор соцнайма можно продлить еще на 5 лет. 64 человека заключили договоры социального найма на неограниченное количество лет.

Жилье дети-сироты получили в Ярославле, Рыбинске, Гаврилов-Яме, Мышкине, Угличе, Ростове, Данилове, Тутаеве, а также в Ярославском, Некоузском и Угличском районах. В Ярославле в двух строящихся домах на улицах Гончарова и Институтской для воспитанников детских домов приготовлено 200 квартир, часть обретет хозяев уже в этом году.