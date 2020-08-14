Жителей Ярославской области осудили в Костроме за попытку сбыть наркотики

В декабре 2019 года наркосбытчиков задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два жителя Ярославской области получили по 8 с лишним лет колонии за покушение на сбыт наркотиков.

Как установил суд, который проходил в Костроме, оптовую партию наркотиков молодые люди получили в Московской области, расфасовали ее в Ярославской области, а продавать привезли в Костромскую. Часть своего товара они успели расфасовать по тайникам, а часть припрятали, чтобы развезти по точкам позднее. Но не успели – в декабре 2019 года наркосбытчиков задержали.

- Синтетические наркотики массой более 1 килограмма были изъяты в тайниках и по месту жительства одного из подсудимых в Рыбинске, - сообщает прокуратура Костромской области.

Один из обвиняемых по итогам судебного заседания получил 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его напарник будет сидеть на месяц дольше. В отношении еще одного, пока еще не установленного участника преступной группы, предварительное следствие продолжается.