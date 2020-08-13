Ярославцы недовольны тем, что им не дают кредитные каникулы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За 6 месяцев этого года в Банк России от ярославцев поступило около двух тысяч жалоб на различные финансовые организации. Число обращений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти не изменилось, а вот причины, которые подвигли жителей региона пойти за защитой, несколько поменялись.

Чаще всего ярославцы были недовольны деятельностью банков. За полгода пришло 745 жалоб – на 20% больше, чем в первом полугодии 2019-го. Рост специалисты связывают с началом предоставления кредитных каникул.

- Таких обращений было больше в апреле и мае, то есть в первые месяцы их введения. Напомню за кредитными каникулами можно обратиться до 30 сентября, возможно, правительство продлит этот срок. Заемщик должен документально подтвердить снижение дохода более чем на 30% по сравнению с ежемесячным доходом за 2019 год. Это можно сделать в течение 90 дней после подачи заявления, - пояснил управляющий региональным отделением Банка России Владимир Алекеев.

Еще вопросы у ярославцев вызвали потребительские кредиты – 280 обращений, ипотека – 150 жалоб, кредиты юридическим лицам – 35 обращений.

А вот в сфере страхования по поводу неверного применения коэффициента бонус-малус (скидки за безаварийную езду) число жалоб уменьшилось на четверть. Да и в целом жителей области, недовольных деятельностью страховщиков, стало меньше на 25%.

Направить свои обращения можно в электронном виде через интернет-приемную на сайте Банка России, приложив копии документов по проблеме. Можно позвонить по телефонам горячей линии: 8-800-300-30-00. Письменные обращения принимаются по адресам: 107016 Москва, ул.Неглинная, 12 или 150000 Ярославль, ул.Комсомольская,7.