Бывший участник Дома-2 из Ярославля приступил к обязательным работам из-за долга по алиментам

Александр Задойнов задолжал двум дочерям 600 тысяч рублей. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Экс-участник реалити-шоу Дом-2 Александр Задойнов проявил сознательность и начал выплачивать алименты двум своим несовершеннолетним дочерям, рожденным в разных браках. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

- Мужчина долгое время уклонялся от уплаты алиментов, в результате образовалась задолженность в размере 600 тысяч рублей. В отношении неплательщика было составлено два административных протокола, суд вынес решение назначить ему наказание в виде 60 часов обязательных работ, - пояснили в ведомстве.

Александр не стал отлынивать и уже отработал половину своего «срока». Также приставы взыскали со счета звездного папы около 100 тысяч рублей, теперь алименты будут удерживаться из заработка Задойнова до полного погашения долга перед дочерьми.