В Переславле поставили 30 контейнеров для раздельного сбора мусора Фото: Правительство Ярославской области

В Переславле-Залесском установили 30 оранжевых контейнеров для раздельного сбора мусора.

- Наша цель – максимально сократить объемы, подлежащие захоронению на полигонах. Раздельный сбор мусора позволяет не только снижать экологическую нагрузку на регион, но и развивать экономику благодаря вторичному использованию сырья в производстве, - сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

В прошлом году в России запретили захоронение отходов бумаги, картона, шин и покрышек, полиэтилена и полиэтиленовой упаковки, стекла. С 2021 года нельзя будет захоранивать компьютерную технику, аккумуляторы и бытовые приборы.

Сейчас в регионе уже установлено 670 оранжевых контейнеров, 503 из них – в Ярославле, остальные в Тутаеве, Угличе, Ростове и Перечье Рыбном, Брейтовском районе. 8 контейнеров поставили в лагере «Сахареж». Отходы из этих емкостей отправляютс Яна переработку.

Информацию о площадках, на которых стоят спецконтейнеры, можно получить на сайтах регионального оператора по обращению с ТКО и департамента.