Пыталась достать зарядное устройство: ярославне понадобилась помощь спасателей

Рука женщины застряла между стеной и батареей. ФОТО: МКУ "Центр гражданской защиты" города Ярославля

В понедельник, 10 августа, спасатели Центра гражданской защиты пришли на помощь жительнице улицы Советской.

Ярославна попыталась из-за батареи упавшее зарядное устройство, но ее рука застряла между стеной и батареей. Родственники пытались помочь женщине освободить руку, оказавшуюся в «ловушке», народными средствами. В ход пустили растительное масло. Однако желаемого эффекта оно не дало.

- Спасатели применили ручной гидравлический инструмент. С его помощью увеличили пространство между стеной и батареей и помогли женщине вытащить затекшую руку. Руку осмотрели, видимых повреждений не обнаружили, посоветовали приложить холод к опухшему месту и обратиться к врачу, - рассказали в ЦГЗ.

Спасатели также отметили: хорошо, что инцидент произошел не во время отопительного сезона, иначе Ярославна могла получить серьезные ожоги.