На мусорном полигоне под Ярославлем заработает новая станция очистки

Современные технологии позволят удалять 99,9% загрязнителей Фото: Правительство Ярославской области

На полигоне «Скоково» провели пусконаладочные работы новой станции очистки фильтрата. Современные технологии позволят удалять 99,9% загрязнителей.

- На новой станции параметры фильтрата будут доводить до показателей чистой воды, что даст возможность сбрасывать излишки в ручей. При этом часть жидкости будет по-прежнему использоваться для увлажнения полигона, - подчеркнул директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

Акт ввода оборудования в эксплуатацию уже подписали, схему размещения места сброса сточных вод согласовали. Как только получат разрешительные документы для запуска станции, она начнет свою работу. За состоянием ручья будут следить специалисты.