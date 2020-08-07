В Ярославле проверяют готовность школ к учебному году

ФОТО: прокуратура Дзержинского района

Сотрудники прокуратуры Дзержинского района и областного ГИБДД проверили, как соблюдаются требования безопасности дорожного движения рядом со школами. Выявлено несколько нарушений.

- У участках у гимназии №2 на Ленинградском проспекте, у школы №11 на Громова, школы №60 на Б.Любимской отсутствуют ограничивающие пешеходные ограждения, а также искусственные неровности, - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, у школы №81, которая находится на улице Елены Колесовой, нет дорожного знака «Пешеходный переход» и не организовано светофорное регулирование с применением вызывной фазы для пешеходов.

В суд направлено четыре иска с требованием к мэрии города устранить выявленные нарушения.