На ремонт ярославского «Дома призрения ближнего» Минкульт выделит 88 миллионов рублей

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:09:41+03:00

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Уже в этом году на ремонт и реставрацию «Дома призрения ближнего» Министерство культуры РФ планирует выделить 88 миллионов рубле. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава региона Дмитрий Миронов.

- Распоряжение подписал Президент Владимир Путин. Работу в этом направлении начали еще в 2018 году. Очень важно было подобрать хорошее здание в центре города, рассматривали различные варианты, - написал губернатор.

Раньше в доме призрения находился Дом народного творчества и Ярославский театр кукол. Губернатор пообещал, что в новом помещении актерам и зрителям будет комфортно, а само историческое здание будет радовать и местных жителей, и туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU