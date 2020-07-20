2020-07-20T15:51:23+03:00
Общество

Ярославским НКО в работе помогает «Ресурсный центр»

В непростых экономических условиях его услуги востребованы как никогда
Полина Вачнадзе
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Труд Елены Исаевой и ее «Ресурсного центра» оценили на федеральном уровне. ФОТО: из личного архива Е. ИсаевойТруд Елены Исаевой и ее «Ресурсного центра» оценили на федеральном уровне. ФОТО: из личного архива Е. Исаевой
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Когда все кругом говорят о спаде в экономике и необходимости помогать бизнесу, мало кто вспоминает, что есть еще некоммерческие организации, которые сами не зарабатывают и испытывают сейчас большие трудности в работе. К примеру, центры помощи больным детям или те же приюты для животных, подопечных которых, несмотря ни на что, надо кормить каждый день. А еще есть волонтерские организации, спортивные объединения и многие другие организации.

В Ярославской области работать в непростых условиях НКО помогает специальный ресурсный центр. АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив» бесплатно оказывает юридические услуги, консультирует по ведению бухгалтерии и делопроизводства, помогает готовить отчеты для различных контролирующих структур и т.д.

- Чтобы помочь ярославским активистам, мы задумали проект «Ресурсный центр как инструмент развития социально ориентированных НКО». Его цель – всесторонняя помощь общественникам от «а» до «я», начиная от подготовки документов для регистрации и заканчивая мастер-классом по созданию идеального фотоотчета с мероприятия, - рассказала директор центра Елена Исаева. - Люди, создающие социально ориентированные организации, - не юристы, не бухгалтеры и не профессиональные менеджеры. Они простые люди, готовые вкладывать свои силы и труд в решение сложных общественных задач, не пытаясь при этом обогатиться. При этом закон не дает им никаких послаблений в налогообложении, отчетности и ведении делопроизводства. Чтобы избежать ошибок, нужны консультации специалистов. У руководителей НКО часто нет возможности оплатить услуги консультанта. А мы помогаем им абсолютно бесплатно.

Работу центра оценили на федеральном уровне. Проект «Ресурсный центр как инструмент развития социально ориентированных некоммерческих организаций» получил грант Президента РФ и вошел в топ-100 проектов Фонда Президентских грантов.

Помощь ресурсного центра оценили уже многие НКО. Среди них центр реабилитации животных «Верность», волонтерская организация «Добровольцы Ярославии», общественная организация «Маленький МУК», помогающая детям с муковисцидозом, и многие другие. Кстати, некоторые из них ведут столь значимую работу, что сами уже тоже получили финансовую поддержку Фонда Президентских грантов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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