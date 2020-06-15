«Россети Центр Ярэнерго» расширяет использование технологий искусственного интеллекта

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:45:26+03:00

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В филиале «Россети Центр Ярэнерго» приступили к опытно-промышленной эксплуатации технологий автоматического распознавания информации с приборов учета электроэнергии и контролю наличия средств защиты дежурного персонала с использованием искусственного интеллекта. Работы ведутся в рамках проектов, являющихся совместной разработкой Ярэнерго, компании «Точка зрения» и Центра искусственного интеллекта и цифровой экономики Ярославского Государственного Университета им П.Г. Демидова.

Проект «Распознавание информации с приборов учета электроэнергии» представляет собой мобильное приложение для автоматического считывания показаний со электросчетчиков, проверки целостности защитных пломб и оценки технического состояния приборов учета. Для выполнения этих операций электромонтеру требуется навести на счетчик камеру мобильного телефона. Технологии искусственного интеллекта, лежащие в основе программы, позволяют цифровой системе воспринимать информацию и сохранять ее в качестве базы данных. Первые результаты испытаний мобильного приложения энергетики планируют получить уже в августе.

Проект «Контроль наличия средств защиты дежурного электромонтера по эксплуатации оборудования подстанций 35-110 кВ» тестируется на подстанции «Северная» в Ярославле. Система анализирует данные с видеокамеры, установленной у входа на объект. При помощи технологий компьютерного зрения она распознает наличие у электромонтеров средств защиты – касок, спецодежды, диэлектрических перчаток, в случае их отсутствия отправляет уведомление на диспетчерский пункт и блокирует доступ на подстанцию. Система способна к самообучению по мере накопления обработанных данных. В период ее тестирования, которое продлится до сентября, перед энергетиками стоит задача добиться точности диагностирования на уровне не менее 90%.

- Мы уделяем большое внимание работе над собственными инновационными и рационализаторскими предложениями и стараемся использовать их с максимальным эффектом, в том числе – для реализации концепции цифровой трансформации. У филиала «Ярэнерго» накоплен значительный позитивный опыт в данной области. В случае успешного прохождения пилотной эксплуатации оба новых проекта могут быть рекомендованы для тиражирования во всех 20 регионах нашей операционной ответственности, - почеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.