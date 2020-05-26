«Впору лезть в петлю»: ярославские предприниматели просят власти о помощи

26 Май 2020 2020-05-26T10:41:30+03:00

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За минувшие выходные на почту Уполномоченного по защите прав предпринимателей пришло три обращения от бизнесменов: два из Рыбинска и одно из Ярославля.

- Аналогичных писем и историй по телефону за два месяца пандемии – сотни, - пишет на своей странице в соцсети бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров. – Хочу обратить внимание: бизнес этой женщины относится к категории «пострадавших отраслей», на которое, собственно, ориентированы большинство мер поддержки предпринимателей. Что же тогда говорить о тех, чей ОКВЭД не вошел в перечень? Какие еще слова нужны, чтобы донести очевидное – тех мер поддержки бизнеса, которые есть на сегодняшний день, недостаточно? А те, что есть, работают на таких условиях, что далеко не каждый соответствует…

Ярославская предпринимательница, которая обратилась к уполномоченному – владелица трех магазинов деловой женской одежды в двух торговых центрах. Но, как сама она говорит, владелица лишь номинально.

- Реально после 28 марта я хуже, чем последний нищий, так как у меня нет никакого дохода, я не знаю, чем кормить своего 11-летнего сына на протяжении двух месяцев, я сама голодаю, так как должна в первую очередь накормить ребенка. Мы съели всю двухгодичной давности консервацию, все крупы, все овощи, и на данный момент ничего нет. На биржу труда мне нельзя, пособие на ребенка в 10 тысяч, будет, наверное, надеюсь! В июне. А сейчас я как «пострадавшая отрасль», подала в налоговую заявление о выплате 12130 рублей, но до сих пор мое заявление в стадии «проверки», задолженность 12000, переплата 17000 рублей, вот и не знаю, получу я что-то или нет. Хотя все налоги за себя и работников всегда платила, - пишет доведенная до отчаяния ярославна.

Ко всему прочему добавляется и необходимость платить аренду за торговые точки, но, естественно, нечем. Она попыталась закрыть один из магазинов, однако

«сказали, что не дадут и пуговицы оттуда вынести, пока я не заплачу долги».

- Впору лезть в петлю! Долги я заплатить не могу, а значит, аренда и дальше будет начисляться! Пожалуйста, сделайте хоть что-нибудь реально! Мне нужна помощь! Я долго плакала, прежде чем написать вам, я чувствую полное бессилие и безысходность, пожалуйста, помогите, - так заканчивается письмо.

ИСТОЧНИК KP.RU