В Ярославле нашелся 11-летний мальчик
С 20 апреля об 11-летнем Андрее ничего не было слышно: он ушел из дома в Дзержинском районе и пропал. По факту исчезновения ребенка следователи возбудили уголовное дело. Сегодня мальчик нашелся.
- Следователем и криминалистами СКР, сотрудниками МВД, а также волонтерами, проводился комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка. Сегодня днем Андрей Коротков был обнаружен живым. Состояние здоровья ребенка оценивается как удовлетворительное, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.
Известно, что Андрей уже далеко не в первый раз уходит из дома. По предварительной информации, он сам вернулся к родителям. Где подросток пропадал четыре дня не известно.
В ближайшее время Андрей будет допрошен следователями для установления все обстоятельств его исчезновения.
ИСТОЧНИК KP.RU