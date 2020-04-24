В Ярославле нашелся 11-летний мальчик

24 Апр 2020 2020-04-24T14:22:18+03:00

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С 20 апреля об 11-летнем Андрее ничего не было слышно: он ушел из дома в Дзержинском районе и пропал. По факту исчезновения ребенка следователи возбудили уголовное дело. Сегодня мальчик нашелся.

- Следователем и криминалистами СКР, сотрудниками МВД, а также волонтерами, проводился комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка. Сегодня днем Андрей Коротков был обнаружен живым. Состояние здоровья ребенка оценивается как удовлетворительное, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Известно, что Андрей уже далеко не в первый раз уходит из дома. По предварительной информации, он сам вернулся к родителям. Где подросток пропадал четыре дня не известно.

В ближайшее время Андрей будет допрошен следователями для установления все обстоятельств его исчезновения.

ИСТОЧНИК KP.RU