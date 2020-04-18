На посту ДПС в Переславль-Залесском усилены меры профилактики COVID-19

18 Апр 2020 2020-04-18T16:06:05+03:00

Гостям сообщают, что по прибытии в область им рекомендовано при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Фото: Андрей АБРАМОВ

Всех, кто едет через город транзитом, сотрудники перенаправляют в объезд по окружной дороге

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На посту ДПС в Переславль-Залесском усилены меры профилактики коронавирусной инфекции. На месте работают представители полиции, Роспотребнадзора, здравоохранения, Росгвардии.

- Они раздают листовки и беседуют с въезжающими в наш регион гражданами, - прокомментировали в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Гостям сообщают, что по прибытии в область им рекомендовано при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью, воздержаться от посещения общественных мест.

Все автомобили, которые едут через город транзитом, перенаправляют в объезд по окружной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU