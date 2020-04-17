В Ярославле из-за коронавируса перенесут фестиваль Юрия Башмета

17 Апр 2020 2020-04-17T15:59:21+03:00

А пока Ярославская филармония предлагает посмотреть записи концертов прошлых лет

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Из-за пандемии коронавируса переносится музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Традиционно он проходил в дни майских праздников.

- В этот сложный период важно, что учреждения культуры не теряют связи со своей аудиторией и по максимуму используют инструменты для работы в удаленном доступе. Для нас значимо, что Ярославская филармония предоставляет возможность посмотреть лучшие концертные программы, в том числе и музыкального фестиваля Юрия Башмета, не выходя из дома, - отметила директор департамента культуры региона Марина Васильева.

Что можно посмотреть:

- 20 апреля на сайте филармонии состоится трансляция концерта французского мужского хора A Filetta XI Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета, а 26 апреля онлайн-слушателей пригласят на «Музыкальное путешествие в Бельгию»;

- 22 апреля для любителей советской эстрады 60-70 годов пройдет онлайн-трансляция концерта артистов филармонии «За полчаса до весны», а 24 апреля - концерта, посвященного 75-летию Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра;

- 29 апреля ценителей органной музыки и хорового пения порадует концерт «Орган плюс»;

- 30 апреля поклонников творчества Фрэнка Синатры ждет программа московского вокалиста Дмитрия Носкова «Я спою тебе как Фрэнк Синатра».

ИСТОЧНИК KP.RU