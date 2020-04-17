В Ярославле из-за коронавируса перенесут фестиваль Юрия Башмета
Из-за пандемии коронавируса переносится музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Традиционно он проходил в дни майских праздников.
- В этот сложный период важно, что учреждения культуры не теряют связи со своей аудиторией и по максимуму используют инструменты для работы в удаленном доступе. Для нас значимо, что Ярославская филармония предоставляет возможность посмотреть лучшие концертные программы, в том числе и музыкального фестиваля Юрия Башмета, не выходя из дома, - отметила директор департамента культуры региона Марина Васильева.
Что можно посмотреть:
- 20 апреля на сайте филармонии состоится трансляция концерта французского мужского хора A Filetta XI Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета, а 26 апреля онлайн-слушателей пригласят на «Музыкальное путешествие в Бельгию»;
- 22 апреля для любителей советской эстрады 60-70 годов пройдет онлайн-трансляция концерта артистов филармонии «За полчаса до весны», а 24 апреля - концерта, посвященного 75-летию Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра;
- 29 апреля ценителей органной музыки и хорового пения порадует концерт «Орган плюс»;
- 30 апреля поклонников творчества Фрэнка Синатры ждет программа московского вокалиста Дмитрия Носкова «Я спою тебе как Фрэнк Синатра».
ИСТОЧНИК KP.RU