Эльхан Мардалиев: государство в первую очередь должно помочь людям!

9 Апр 2020 2020-04-09T17:04:41+03:00

О том, какие проблемы выявила пандемия, как можно помочь людям и экономике России, мы говорим с депутатом Ярославской областной Думы от КПРФ Эльханом Мардалиевым

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- Эльхан Яварович, в последнее время фракция КПРФ активно работала над поиском инструментов для выхода из критической ситуации. Насколько, на ваш взгляд, оказалась готовой к пандемии система здравоохранения нашего региона?

- Проблема не только в наших региональных особенностях – к пандемии была не готова вся система здравоохранения России. Многие направления в медицине, в том числе связанные с развитием вирусологии, к сожалению, у нас были «оптимизированы» и сейчас практически не существуют. Точно так же в последние 5-6 лет «оптимизировались» (а проще говоря, сокращались) больницы, количество коек в стационарах. В результате оказалось, что мест не хватает, поэтому в ходе борьбы с коронавирусом пациентов приходится размещать в палатах, которые предназначались для других больных, для плановых операций.

Получается, что возникшая задача решается за счет людей, которые точно страдают другими заболеваниями, но лишаются возможности получить помощь. Еще одна выявившаяся проблема – отсутствие в аптечной сети элементарных лекарств, средств дезинфекции и защиты. О том, что на полках нет масок, антисептиков и парацетамола, мы говорим уже 3 недели, но ситуация не меняется. Это говорит о проблемах в плане производства и снабжения аптек, резервирования государством медикаментов и средств защиты. В конечном итоге тревожит то, что не принимаются меры для защиты от вируса здорового населения.

Оставляет желать лучшего и защита медиков – этот вопрос наша фракция поднимала на последнем заседании Думы.

- Насколько адекватны и последовательны действия исполнительной власти?

- Учитывая состояние системы здравоохранения, в сложном положении оказалась и власть. Создалось впечатление, что чиновникам сложно было оценить ситуацию, четкого плана действий всех структур у них не было, поэтому и действия были «дергаными». Например, мы видели регионы, где раньше, чем в Ярославской области, ввели карантинные мероприятия, призвали граждан к самоизоляции. Лишь на прошлой неделе у нас остановили работу промышленных предприятий, а то, что произошло на этой неделе с их открытием, и вовсе озадачивает. В нерабочие дни количество общественного транспорта, естественно, сократилось. Когда работу заводов возобновили, этого не учли, спровоцировав скученность людей. Вызывает опасения, что из-за этого результаты нерабочей недели и самоизоляции могут пойти насмарку.

- Как, по вашим оценкам, могут сказаться на доходах населения вынужденные каникулы?

- Безусловно, доходы снизятся, поэтому государство должно помочь в первую очередь своим гражданам. Фракция КПРФ разработала и предлагает Президенту и правительству РФ ряд мер, способных нивелировать негативные последствия коронавирусной инфекции. Без федеральных дотаций такие регионы, как Ярославская область, с этим не справятся. В частности, мы предлагаем на период карантина объявить мораторий на все коммунальные платежи (энергоресурсы принадлежат всему народу) и ежемесячно выплачивать людям напрямую деньги в размере 1 МРОТ на взрослого и 0,5 МРОТ на ребенка. Это позволит поддержать тех, кто останется без обычного дохода.

Мы также говорим о моратории на повышение цен на бензин, товары первой необходимости, лекарства и т.д. Он должен действовать до конца 2020 года. Что касается поддержки бизнеса, то мы считаем нужным освободить его на 2020 год от ряда налогов – в том числе на имущество, транспортного и т.д. И предлагаем рассмотреть возможность выдачи беспроцентных кредитов на восстановление деятельности после завершения кризисной ситуации. Считаем, что это важно – особенно для предприятий, которые сохранят свои коллективы и будут выплачивать людям зарплату.