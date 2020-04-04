Коронавирусные фейки из мессенджеров: ярославцы боятся, что из «Арены» сделают морг

4 Апр 2020 2020-04-04T11:28:12+03:00

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Тема коронавируса по-прежнему остается благодатной почвой для вброса фейковых новостей. В соцсетях появляются сообщения, которые наводят панику на жителей региона.

Одним из последних фейков стала информация о том, что Арену-2000 в Ярославле превратят в морг и будут свозить туда тела умерших от COVID-19. Оперативный штаб по коронавирусу опроверг данную информацию.

На днях появилась еще одна новость: в ярославскую больницу «в ближайшее время планируют привезти еще 100 человек, полицейские просят обходить стороной эту территорию». Эти сведения также являются фейковыми.

В России ужесточили наказание за распространение заведомо ложной информации, в том числе о коронавирусе. Нарушителям грозит штраф от 300 до 700 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет.

Полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации.

ИСТОЧНИК KP.RU