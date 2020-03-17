Состояние средней тяжести: коронавирусом заболела ярославна, вернувшаяся из Доминиканы

17 Март 2020 2020-03-17T17:45:40+03:00

В правительство области в настоящий собралось заседание оперативной группы/ФОТО: с личной страницы Дмитрия Миронова

Она вместе с мужем находится в областной инфекционной больнице

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Коронавирусом заболела жительница 1979 года. Вместе с мужем она вернулась из Доминиканской республики через Цюрих и Москву. Сейчас супруги находятся в областной инфекционной больнице, в специальном боксе.

– Состояние здоровье у пациентки – средней тяжести. Оказывается необходимая медицинская помощь. Установлено наблюдение за теми, с кем она контактировала, – сообщает губернатор области Дмитрий Миронов. – Не так страшен вирус, как ажиотаж. Мы контролируем ситуацию.

Дополнительные меры реагирования будут определены после заседания оперативной группы.

ИСТОЧНИК KP.RU