В Ярославле отреставрируют храм с тысячерублевой купюры

11 Март 2020 2020-03-11T16:58:29+03:00

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Пятнадцатикупольный храм Иоанна Предтечи в Толчкове является одним из символов Ярославля и хорошо известен всем россиянам, так как изображен на 1000-рублевой купюре. Но, к сожалению, его состояние далеко от идеального. Из-за протечек многие фрески были повреждены. И вот, наконец, приступили к реставрации церкви.

- Работы запланированы на всех составляющих ансамбля, в частности, предусмотрена реставрация фресок центрального храма. Также будет проведена реконструкция ограды, - сказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев.

При поддержке Союза реставраторов России разрабатывается проект воссоздания изразцов. Восстанавливать их будут безвозмездно, силами реставраторов Союза.

ИСТОЧНИК KP.RU