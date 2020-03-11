В Ярославле отреставрируют храм с тысячерублевой купюры
Пятнадцатикупольный храм Иоанна Предтечи в Толчкове является одним из символов Ярославля и хорошо известен всем россиянам, так как изображен на 1000-рублевой купюре. Но, к сожалению, его состояние далеко от идеального. Из-за протечек многие фрески были повреждены. И вот, наконец, приступили к реставрации церкви.
- Работы запланированы на всех составляющих ансамбля, в частности, предусмотрена реставрация фресок центрального храма. Также будет проведена реконструкция ограды, - сказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев.
При поддержке Союза реставраторов России разрабатывается проект воссоздания изразцов. Восстанавливать их будут безвозмездно, силами реставраторов Союза.
ИСТОЧНИК KP.RU