От рук ярославского мошенника пострадали 32 человека со всей страны

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:53:46+03:00

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В Ярославле в суд передано уголовное дело, потерпевшими по которому выступают 32 человека. Все они попались на удочку мошенника, когда заказывали через Интернет запчасти для автомобилей. На скамье подсудимых – 40-летний ярославец.

- Злоумышленник действовал по одной и той же схеме: размещал на сайте объявлений информацию о продаже автозапчастей. Покупателям он обещал отправить товар транспортной компанией после того, как будет оплачена полная стоимость покупки. Получив деньги, продавец переставал выходить на связь, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В полицию обратился житель Ярославля. Уже во время следствия выяснилось, что в числе пострадавших люди из Краснодарского края, Карелии, Москвы и других городов. Всего – 32 человека. Стоимость несуществующих запчастей варьировалась от трех до 20 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила порядка 230 тысяч.

Обвиняемый свою вину признал. Объем уголовного дела составил 24 тома. Оно направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU