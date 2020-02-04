2020-02-04T13:30:04+03:00
Происшествия

В Ярославле маршрутка врезалась в припаркованный на остановке Лексус

Остановка и стоянка в этом месте запрещена
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: соцсетиФОТО: соцсети
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У ДК Добрынина из-за гололеда маршрутка врезалась в припаркованный Лексус с номером 007. Водитель оставил премиальный автомобиль почти на остановке.

Согласно правилам дорожного движения, остановка запрещается ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси. Но хозяин Лексуса даже не остановился там, а припарковался. И, глядя на снег на крыше, можно предположить, что прошло немало времени.

– Судя по номеру Лексуса, автобус переходит новому владельцу, – шутят очевидцы в соцсетях.

Водитель иномарки получит штраф за неправильную парковку, а вот водителю маршрутки придется ответить за порчу имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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