В Ярославле маршрутка врезалась в припаркованный на остановке Лексус

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:30:04+03:00

Остановка и стоянка в этом месте запрещена

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У ДК Добрынина из-за гололеда маршрутка врезалась в припаркованный Лексус с номером 007. Водитель оставил премиальный автомобиль почти на остановке.

Согласно правилам дорожного движения, остановка запрещается ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси. Но хозяин Лексуса даже не остановился там, а припарковался. И, глядя на снег на крыше, можно предположить, что прошло немало времени.

– Судя по номеру Лексуса, автобус переходит новому владельцу, – шутят очевидцы в соцсетях.

Водитель иномарки получит штраф за неправильную парковку, а вот водителю маршрутки придется ответить за порчу имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU