2020-02-04T12:42:25+03:00
Общество

В Ярославле по Волге приплыло «ледяное сало»

Так горожане назвали необычную субстанцию изо льда [видео]
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: Александр ДавидикФОТО: Александр Давидик
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В Ярославль по Волге приплыло «ледяное сало». Так местные жители назвали необычную субстанцию, покрывшую реку. Своим причудливым узором она напоминает волокна ткани или размешанную пенку на капучино.

– Это просто грязь, – пишут в соцсетях горожане. – Не нужно все романтизировать.

Некоторые ярославцы уверены, что ледяные массивы всего лишь смешались с маслами.

Но, как говорил известный ирландец Оскар Уайльд, красота в глазах смотрящего.

"Ледяное сало" приплыло в Ярославль:).Автор: AeroPRO

ИСТОЧНИК KP.RU

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