В Ярославле по Волге приплыло «ледяное сало»
Так горожане назвали необычную субстанцию изо льда [видео]
ФОТО: Александр Давидик
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В Ярославль по Волге приплыло «ледяное сало». Так местные жители назвали необычную субстанцию, покрывшую реку. Своим причудливым узором она напоминает волокна ткани или размешанную пенку на капучино.
– Это просто грязь, – пишут в соцсетях горожане. – Не нужно все романтизировать.
Некоторые ярославцы уверены, что ледяные массивы всего лишь смешались с маслами.
Но, как говорил известный ирландец Оскар Уайльд, красота в глазах смотрящего.
"Ледяное сало" приплыло в Ярославль:).Автор: AeroPRO
ИСТОЧНИК KP.RU