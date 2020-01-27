В результате пожара в деревне Рыбинского района пострадали люди
Спасатели боролись с огнем более шести часов
На место происшествия выехали 13 человек личного состава и пять единиц спецтехники.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В Рыбинском районе Ярославской области в ночь с 26 на 27 января произошел крупный пожар. В 23 часа ночи на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в деревне Тимошкино.
На место происшествия выехали 13 человек личного состава и пять единиц спецтехники. Спасатели МЧС боролись с огнем больше шести часов, пламя удалось ликвидировать в пять часов утра 20 минут 27 января.
Пламя полностью уничтожило постройку. В результате пожара есть пострадавшие. Выясняются причины произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU