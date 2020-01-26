Молодой рыбинец украл с железнодорожных путей 12 стыков и сдал их в лом

26 Янв. 2020 2020-01-26T19:47:28+03:00

Сумма ущерба составила пять тысяч рублей. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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Полиция Рыбинска возбудила два уголовных дела по факту нескольких случаев кражи. Установлено, что 19-летний безработный житель микрорайона Копаево украл с железнодорожных путей 12 стыковых накладок.

- Украденные накладки мужчина сдал в пункт по приему лома металла, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сумма ущерба составила пять тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU