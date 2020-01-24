2020-01-24T15:45:35+03:00
Общество

Дорогая сердцу циркулярная пила. В Ярославле бывшие супруги не могли поделить имущество

Экс-жена не хотела отдавать мужу инструменты и скутер
Полина Вачнадзе
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Камнем преткновения стали инструменты, скутер и комната. ФОТО: пресс-служба УФССП по Ярославской областиКамнем преткновения стали инструменты, скутер и комната. ФОТО: пресс-служба УФССП по Ярославской области
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Супруги разошлись более года назад, но чтобы поделить совместно нажитое имущество, им пришлось обращаться в суд. Однако и после этого дележка не закончилась: бывшая жена никак не хотела отдавать экс-супругу циркулярную пилу, бензотример, электролобзик, электрофуганок и скутер. Не хотела она лишаться и права собственности на комнату в квартире. В дело пришлось вмешаться судебным приставам, к которым обратился мужчина.

- Было возбуждено исполнительное производство, организована встреча бывших супругов для передачи имущества. Немного поспорив, гражданка все-таки подчинилась законным требованиям и позволила бывшему мужу забрать вещи, а также передала ему ключи от комнаты, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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