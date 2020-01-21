В Ярославле арестовали двух серийных воров

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:37:39+03:00

Один из них обвиняется в 23 кражах

Изменить размер текста: A A

Под стражу заключены двое жителей Брагино. Несмотря на свой довольно молодой возраст – обвиняемым 19 лет и 23 года – опыт на преступном поприще у них уже хороший.

Сейчас молодым людям предъявлено обвинение в краже. Следствие установило, что в декабре прошлого года они вскрыли дверь в продуктовом магазине на 2-м Брагинском проезде и похитили оттуда алкоголя на 56 тысяч рублей.

Основанием для заключения под стражу стало то, что ранее мужчины уже были судимы за аналогичные преступления. 19-летний ярославец освободился меньше чем за полгода до того, как снова попался полиции.

- Кроме того, в производстве находится ряд уголовных дел по аналогичным фактам, по которым ранее обвиняемым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Так, 23-летний мужчина обвиняется в совершении 23 краж, 19-летний – в совершении грабежа, - сообщила прокуратура Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU