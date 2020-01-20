Сколько получат безработные ярославцы в 2020 году

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:27:13+03:00

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Правительство Российской Федерации выпустило постановление от 7 ноября 2019 года, в котором сообщаются минимальные и максимальные размеры пособия по безработице.

С 1 января 2020 года минимальная величина составит 1,5 тысячи рублей. Самая большая сумма, которую смогут получить безработные граждане не превзойдет 8 тысяч рублей. Но для этого им нужно быть признанными безработными в установленном порядке.

– Максимальная величина пособия по безработице в размере 11280 рублей установлена Постановлением для признанных в установленном порядке безработными граждан предпенсионного возраста, – уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU