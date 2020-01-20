Святой источник в переславском монастыре вошел в число самых посещаемых по России

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:29:42+03:00

Лидируют святые источники в Нижегородской области и в Сергиево-Посадском районе Московской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Опрос провел сервис бронирования жилья для отдыха Tvill.ru к празднику Крещения Господня, который отмечался с 18 на 19 января. Задача стояла выявить самые посещаемые святые источники в стране.

Седьмое и восьмое места разделили между собой источники в Никитском мужском монастыре в Переславле-Залессокм и в селе Солохаул в Сочи. Они набрали по 5 процентов от общего числа голосующих.

По результатам опроса лидируют святые источники в Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской области и «Гремячий ключ» в Сергиево-Посадском районе Московской области. Туда чаще всего приезжают туристы в паломнические поездки.

Также в десятку вошли озеро священномученика Климента Инкерман в Севастополе, Оптина Пустынь в Калужской области, село Ташла Самарской области, поселок Каложицы Ленинградской области, село Пощупово Рязанской области и Пустынь Феодосия Кавказского в Новороссийске.

ИСТОЧНИК KP.RU