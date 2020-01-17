Мэрия Ярославля: Ринат Бадаев написал заявление на увольнение по собственному желанию 13 ноября

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:11:00+03:00

Заммэра, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, еще работал в мэрии, когда его задержали

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Пресс-секретарь мэрии Ярославля Дмитрий Батманов сообщил, что Ринат Бадаев, подозреваемый в получении взятки суммой более чем миллион рублей, написал заявление на увольнение по собственному желанию 13 января. Последний его рабочий день – 16 января. Таким образом, на момент задержания, Бадаев еще являлся сотрудником мэрии.

Напомним, заместителя Владимира Волкова по вопросам градостроительства задержали в ночь с 15 на 16 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Ходатайство об избрании меры пресечения передано в Кировский районный суд Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU