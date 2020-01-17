2020-01-17T11:41:04+03:00
Экономика

На что ярославцы чаще всего жалуются в Банк России

В прошлом году работа банков и финорганизаций не устроила 1638 жителей области
Полина Вачнадзе
Поделиться:
53% жалоб связанны с оказанием банковских услуг53% жалоб связанны с оказанием банковских услугФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Именно столько жалоб было подано в Банк России от ярославцев за 9 месяцев прошлого года. Большая их часть, а именно 53%, жалобы, связанные с оказанием банковских услуг. 17% заявителей остались недовольны работой страховых компаний, 15,5% - работой микрофинансовых организаций и кредитно-потребительских кооперативов.

Так с какими же проблемами на финансовом рынке сталкиваются жители Ярославского региона? Прежде всего, это обслуживание кредитов и займов. 550 жалоб касались именно этой сферы.

- Продолжается процесс поэтапного регулирования деятельности банков и микрофинансовых организаций по предоставлению кредитов и займов. На данный момент размер максимальной процентной ставки ограничен 1% в день, а переплата не должна превышать сам долг более чем в полтора раза. Введен также механизм показателя долговой нагрузки, который рассчитывается для каждого заемщика, который обращается за кредитом или займом на сумму более 10 тысяч рублей. В 2019 году появилась возможность оформления ипотечных каникул. Все эти меры призваны сократить количество наших земляков, которые по разным причинам не справляются со своими долговыми обязательствами, - прокомментировал ситуацию управляющий ярославским отделением Центробанка Владимир Алексеев.

Но при этом значительно сократилось число жалоб (почти на 40%) по неверному применению коэффициента бонус-малус при оформлении договора ОСАГО. На треть уменьшилось число ярославцев, недовольных навязыванием дополнительных услуг при получении потребительского кредита. 90 обращений ярославцев связано с невозвратом личных сбережений кредитными потребительскими кооперативами.

Направить заявления можно в электронном виде через интернет-приемную на сайте Банка России www.cbr.ru, приложив копии документов по проблеме. Также можно воспользоваться телефоном горячей линии: 8-800-300-30-00. Письменное обращение можно направить по почте на один из адресов: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12 или 150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, 7.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рыбинске региональный уполномоченный по правам человека проведет прием
За ярославскими пенсионерами будут наблюдать в новом гериатрическом центре
Семь машин, девять штрафов: в Ярославле на центральных улицах эвакуатор потрудился на славу
На что ярославцы чаще всего жалуются в Банк России
Прокуратура хочет лишить водительских прав гаврилов-ямца, зависимого от алкоголя и психоактивных веществ
В Ярославле мужчина написал заявление о краже телефона, который не украли
Ярославна, находясь под подпиской о надлежащем поведении, вновь попалась с наркотиками
В Ярославле начался ремонт сгоревшего дома на улице Зелинского
В Ярославле вновь заработал каток на Советской площади
В рыбинскую колонию в черносливе пытались передать метадон
В Ярославле молодой мужчина попал под трамвай
стартовый матч домашнего 5-го тура «Ярославич» проиграл на тайбрейке
На ночной трассе под Ярославлем насмерть сбили молодую женщину
Заммэра Ярославля Ринат Бадаев задержан за взятку
Все на дно! В Ярославле машины уходят под воду вместе с надеждами на благоустройство
Пропавшего в Тутаеве мужчину разыскивают по всей области
В Заволжском районе Ярославля появится новый городской парк с роллердромом
В Рыбинске за прошлый год было ликвидировано 27 свалок
В Ярославле экс-супруги могут лишиться квартиры после того, как перестали платить ипотеку и коммуналку
«Общественный вердикт» опубликовал новое видео с избиениями заключенных в ярославской колонии
Рыбинские рыбаки наловили на водохранилище сетями на условный срок и миллион рублей
В ДТП на Ленинградском проспекте в Ярославле пострадал 7-летний ребенок
Во время биатлонных соревнований между Рыбинском и Демино пустят дополнительные автобусы. Расписание
В Ярославле у торгового центра убрали пешеходный переход
В Ярославле 16-летний парень ножом приковал старшего брата к больничной койке
Ярославец из-за 350 рублей ударил прохожего бутылкой по голове
В Ярославле за год подорожали двухкомнатные квартиры на «вторичке»
В Ярославской области трое пьяных парней разбили окна машины и вытащили музыку и аккумулятор