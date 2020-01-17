На что ярославцы чаще всего жалуются в Банк России

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:41:04+03:00

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Именно столько жалоб было подано в Банк России от ярославцев за 9 месяцев прошлого года. Большая их часть, а именно 53%, жалобы, связанные с оказанием банковских услуг. 17% заявителей остались недовольны работой страховых компаний, 15,5% - работой микрофинансовых организаций и кредитно-потребительских кооперативов.

Так с какими же проблемами на финансовом рынке сталкиваются жители Ярославского региона? Прежде всего, это обслуживание кредитов и займов. 550 жалоб касались именно этой сферы.

- Продолжается процесс поэтапного регулирования деятельности банков и микрофинансовых организаций по предоставлению кредитов и займов. На данный момент размер максимальной процентной ставки ограничен 1% в день, а переплата не должна превышать сам долг более чем в полтора раза. Введен также механизм показателя долговой нагрузки, который рассчитывается для каждого заемщика, который обращается за кредитом или займом на сумму более 10 тысяч рублей. В 2019 году появилась возможность оформления ипотечных каникул. Все эти меры призваны сократить количество наших земляков, которые по разным причинам не справляются со своими долговыми обязательствами, - прокомментировал ситуацию управляющий ярославским отделением Центробанка Владимир Алексеев.

Но при этом значительно сократилось число жалоб (почти на 40%) по неверному применению коэффициента бонус-малус при оформлении договора ОСАГО. На треть уменьшилось число ярославцев, недовольных навязыванием дополнительных услуг при получении потребительского кредита. 90 обращений ярославцев связано с невозвратом личных сбережений кредитными потребительскими кооперативами.

Направить заявления можно в электронном виде через интернет-приемную на сайте Банка России www.cbr.ru, приложив копии документов по проблеме. Также можно воспользоваться телефоном горячей линии: 8-800-300-30-00. Письменное обращение можно направить по почте на один из адресов: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12 или 150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, 7.

ИСТОЧНИК KP.RU